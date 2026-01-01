Cool, gelassen und gefasst

Die .cool-Endung eignet sich perfekt für Influencer, Designer, Entertainer, Lifestyle-Marken, YouTuber und innovative Startups. Auch für Produkteinführungen, Herzensprojekte, Clubs oder Inhalte mit einem spielerischen, kulturellen oder unkonventionellen Charakter ist sie eine Überlegung wert.

Wenn Ihre Marke von Originalität, Humor oder Jugendlichkeit lebt, dann ist .cool genau das Richtige für Sie.