Was ist eine .pub-Domain?

Durch die Verbindung zu gesellschaftlichen Zusammenkünften und Gemeinschaftsräumen eignet sich eine .pub-Domain perfekt für Websites, die sich auf Nachtleben, Veranstaltungen, Musik und alles, was nach „Spaß“ schreit, konzentrieren.

Es ist außerdem die Kurzform von „Publikation“ und eignet sich daher hervorragend für Blogs, Magazine und Medienunternehmen. Es ist eine einprägsame und originelle Art, jede verlagsbezogene oder inhaltsorientierte Plattform zu repräsentieren.