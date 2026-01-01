Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden

Machen Sie Ihre Website mit einer .pub-Domain zum beliebtesten Treffpunkt.

41,99  €31 % SPAREN
28,99  € /im 1. Jahr

Eine .pub-Domain eignet sich gleichermaßen für Pubs und Verlage; eine .pub-Domain präsentiert Brauereien, Veranstaltungen oder Publikationen.

.pub
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was ist eine .pub-Domain?

Durch die Verbindung zu gesellschaftlichen Zusammenkünften und Gemeinschaftsräumen eignet sich eine .pub-Domain perfekt für Websites, die sich auf Nachtleben, Veranstaltungen, Musik und alles, was nach „Spaß“ schreit, konzentrieren.
Es ist außerdem die Kurzform von „Publikation“ und eignet sich daher hervorragend für Blogs, Magazine und Medienunternehmen. Es ist eine einprägsame und originelle Art, jede verlagsbezogene oder inhaltsorientierte Plattform zu repräsentieren.
Suche nach einer .pub-Domain

Warum sollte man eine .pub-Domain registrieren?

Eine .pub-Domain macht aus Ihrer Webadresse ein Statement. Sie signalisiert sofort, dass es Ihnen um Spaß, Vernetzung und Unterhaltung geht.
Ob Bar, Blog oder Community-Website – mit der .pub-Domain können Sie sich profilieren und leicht gefunden werden. Und das Beste daran? Es gibt keine regionalen Beschränkungen.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .pub-Domain und präsentieren Sie Ihren einzigartigen Raum.
Registrieren Sie eine .pub-Domain

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.art

.blog

.click

.cloud

.co

.com

.de

.eu

.fun

.gg

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.