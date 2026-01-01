Machen Sie Ihre Website mit einer .pub-Domain zum beliebtesten Treffpunkt.
41,99 €31 % SPAREN28,99 € /im 1. Jahr
Eine .pub-Domain eignet sich gleichermaßen für Pubs und Verlage; eine .pub-Domain präsentiert Brauereien, Veranstaltungen oder Publikationen.
Was ist eine .pub-Domain?
Durch die Verbindung zu gesellschaftlichen Zusammenkünften und Gemeinschaftsräumen eignet sich eine .pub-Domain perfekt für Websites, die sich auf Nachtleben, Veranstaltungen, Musik und alles, was nach „Spaß“ schreit, konzentrieren.
Es ist außerdem die Kurzform von „Publikation“ und eignet sich daher hervorragend für Blogs, Magazine und Medienunternehmen. Es ist eine einprägsame und originelle Art, jede verlagsbezogene oder inhaltsorientierte Plattform zu repräsentieren.
Warum sollte man eine .pub-Domain registrieren?
Eine .pub-Domain macht aus Ihrer Webadresse ein Statement. Sie signalisiert sofort, dass es Ihnen um Spaß, Vernetzung und Unterhaltung geht.
Ob Bar, Blog oder Community-Website – mit der .pub-Domain können Sie sich profilieren und leicht gefunden werden. Und das Beste daran? Es gibt keine regionalen Beschränkungen.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .pub-Domain und präsentieren Sie Ihren einzigartigen Raum.