Was bedeutet eine .vip-Domain?

Eine .vip-Domain ist für diejenigen, die nicht nur auffallen – sie steigen an die Spitze auf und beanspruchen ihren exklusiven Platz.

Ideal für Luxusmarken, exklusive Dienstleistungen oder Elite-Communities: Eine .vip-Domain verleiht Ihnen sofortigen Stil und Exklusivität.