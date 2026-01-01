Was bedeutet eine .town-Domain?

Eine .town-Domain ist eine geografische Top-Level-Domain, die sich ideal für standortbezogene Websites eignet. Sie wird häufig von Kommunen, lokalen Unternehmen, Immobilienmaklern, Veranstaltern und Tourismusverbänden genutzt, die mit ihren Gemeinden in Kontakt treten möchten.

Ob Sie eine Website für Ihre Stadt verwalten oder die Besonderheiten Ihrer Region hervorheben möchten – die .town-Domain unterstreicht diesen Fokus direkt in Ihrer URL. Sie ist einfach, präzise und eignet sich für Projekte jeder Größe.

Stellen Sie Ihre Community in den Mittelpunkt mit einer Domain, die genau aussagt, wo Sie hingehören.