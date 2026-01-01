Coloque seu domínio .town no mapa
R$ 230,99ECONOMIZE 86%R$ 32,99 /1º ano
Um domínio .town é ótimo para governos locais, sites de notícias e projetos comunitários que atendem cidades ou regiões específicas.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Por que registrar um domínio .town?
Crie um senso de lugar mais forte com um domínio que fale diretamente com seu público.
- Dê ao seu site uma identidade local que construa confiança e relevância.
- Reúna comunidades e promova eventos, notícias, serviços ou iniciativas em sua cidade.
- Melhore o SEO local e facilite para que as pessoas próximas encontrem você online.
- Use-o para tudo — desde conselhos municipais e blogs locais até diretórios comerciais e guias turísticos.
O que significa um domínio .town?
Um domínio .town é um domínio geográfico de nível superior ideal para sites baseados em localização. É comumente usado por municípios, empresas locais, imobiliárias, organizadores de eventos e órgãos de turismo que buscam se conectar com suas comunidades.
Seja para gerenciar o site de uma cidade ou destacar o que torna sua região única, o domínio .town ajuda a reforçar esse foco diretamente na sua URL. É simples, específico e está pronto para dar suporte a projetos de todos os tamanhos.
Dê destaque à sua comunidade com um domínio que mostre exatamente a que lugar você pertence.