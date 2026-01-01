O que significa um domínio .town?

Um domínio .town é um domínio geográfico de nível superior ideal para sites baseados em localização. É comumente usado por municípios, empresas locais, imobiliárias, organizadores de eventos e órgãos de turismo que buscam se conectar com suas comunidades.

Seja para gerenciar o site de uma cidade ou destacar o que torna sua região única, o domínio .town ajuda a reforçar esse foco diretamente na sua URL. É simples, específico e está pronto para dar suporte a projetos de todos os tamanhos.

Dê destaque à sua comunidade com um domínio que mostre exatamente a que lugar você pertence.