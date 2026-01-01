Sol, não planilhas.

Esta extensão é perfeita para agências de viagens, órgãos de turismo, plataformas de aluguel de temporada, blogueiros de estilo de vida, lojas de artigos sazonais, organizadores de eventos e qualquer pessoa que ofereça produtos sazonais ou ideias de viagens.

Também é ótimo para projetos pessoais, como sites de casamento, páginas de reencontros ou plataformas para eventos anuais onde as pessoas se reúnem (virtualmente ou presencialmente) para celebrar.