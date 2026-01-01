O que significa um domínio .taxi?

Um domínio .taxi é um endereço web dedicado a serviços de transporte. Seja você proprietário de um único veículo ou de uma frota completa, este domínio de nível superior (TLD) deixa claro que seu site é o lugar onde as pessoas vão para reservar corridas, verificar a disponibilidade ou obter mais informações sobre seus serviços.

Usar um domínio .taxi ajuda a reforçar sua marca, melhorar a credibilidade e atrair tráfego local. É uma escolha simples e funcional para empresas que dependem de visibilidade e confiança online.

Garanta seu domínio .taxi hoje mesmo e comece a ir mais longe.