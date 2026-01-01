.domínio internacional

Desbloqueie oportunidades globais com um domínio .international

Se sua empresa atua em vários países ou atende a um público global diversificado, o domínio .international oferece um endereço web que reflete seu alcance mundial. É profissional, inclusivo e ideal para um posicionamento de marca claro – especialmente valioso para setores como logística, educação, comércio internacional ou consultoria global.

Você também pode usar um domínio .international para unificar sites regionais sob uma mesma marca, promover iniciativas globais ou criar um centro para suas operações internacionais. É uma ótima alternativa aos domínios tradicionais, que não transmitem muita informação sobre a sua escala ou ambição.