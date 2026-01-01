.domínio internacional

Expanda seus horizontes. Obtenha o domínio .international.
Seja para expandir para novos mercados, conectar equipes multinacionais ou construir uma marca internacional, esta extensão de domínio deixa seu alcance internacional claro mesmo antes do primeiro clique.
Desbloqueie oportunidades globais com um domínio .international
Se sua empresa atua em vários países ou atende a um público global diversificado, o domínio .international oferece um endereço web que reflete seu alcance mundial. É profissional, inclusivo e ideal para um posicionamento de marca claro – especialmente valioso para setores como logística, educação, comércio internacional ou consultoria global.
Você também pode usar um domínio .international para unificar sites regionais sob uma mesma marca, promover iniciativas globais ou criar um centro para suas operações internacionais. É uma ótima alternativa aos domínios tradicionais, que não transmitem muita informação sobre a sua escala ou ambição.
Das raízes locais às rotas globais – reivindique seu domínio .international
Um domínio .international aumenta a visibilidade e a confiança da sua marca junto aos usuários globais. Ele sinaliza que sua empresa está acessível a clientes, parceiros ou colaboradores em qualquer lugar do mundo. Isso pode melhorar as taxas de cliques e ajudar você a se posicionar melhor em buscas internacionais.
Quando seu domínio reflete seu escopo, seu público sabe o que esperar. Seja você uma ONG, uma agência de viagens ou uma empresa global de comércio eletrônico, o .international define o tom de como você opera.
Da identidade visual ao SEO, usar o domínio .international adiciona clareza e consistência à sua presença online. É mais fácil promover sua marca em diferentes países, funciona bem em campanhas multilíngues e oferece uma base sólida para escalar sem precisar reformular a marca posteriormente.