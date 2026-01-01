O que é um domínio .gmbh?

Um domínio .gmbh é um domínio de nível superior restrito, concebido exclusivamente para empresas oficialmente registadas como GmbH – uma entidade jurídica semelhante a uma sociedade de responsabilidade limitada (LLC) nos países de língua alemã. Apenas empresas verificadas com esta estrutura podem registá-lo.

Esta extensão confere legitimidade, reforça o status da sua empresa e ajuda a garantir que você seja encontrado pelo público certo. Seja você um cliente local ou global, ela constrói confiança desde o início.

Deixe que seu domínio reflita a força do seu negócio. Registre seu domínio .gmbh hoje mesmo e mostre aos seus clientes que eles estão em boas mãos.