Dê à sua empresa um nome em que as pessoas confiem com um domínio .gmbh.

R$  290,99ECONOMIZE 38%
R$  180,99 /1º ano

Para empresas registradas como GmbH, um domínio .gmbh agrega credibilidade instantaneamente.

.gmbh
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Por que escolher um domínio .gmbh?

Fortaleça a identidade da sua empresa no mercado DACH e em outros mercados.
  • Estabeleça confiança imediatamente. Mostre aos clientes, parceiros e consumidores que você é uma empresa verificada e registrada.
  • Comunique claramente a estrutura da sua empresa com um domínio que reflita seu status de GmbH.
  • Construa uma marca que pareça confiável e em conformidade desde o primeiro contato.
  • Use-a para atender clientes na Alemanha, Áustria, Suíça ou em qualquer mercado de língua alemã.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

O que é um domínio .gmbh?

Um domínio .gmbh é um domínio de nível superior restrito, concebido exclusivamente para empresas oficialmente registadas como GmbH – uma entidade jurídica semelhante a uma sociedade de responsabilidade limitada (LLC) nos países de língua alemã. Apenas empresas verificadas com esta estrutura podem registá-lo.
Esta extensão confere legitimidade, reforça o status da sua empresa e ajuda a garantir que você seja encontrado pelo público certo. Seja você um cliente local ou global, ela constrói confiança desde o início.
Deixe que seu domínio reflita a força do seu negócio. Registre seu domínio .gmbh hoje mesmo e mostre aos seus clientes que eles estão em boas mãos.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

