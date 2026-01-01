O que é um domínio .ventures?

Um domínio .ventures é um domínio de nível superior criado para atividades empreendedoras. É amplamente utilizado por startups, empresas de investimento, aceleradoras e inovadores que lançam algo novo ou experimental.

Seja para iniciar um negócio, captar recursos ou apresentar novas ideias, esta extensão ajuda a comunicar intenção, energia e credibilidade. Ela mostra aos visitantes que estão entrando em um espaço onde as coisas estão acontecendo.

Comece com o pé direito com um domínio que transmita inovação. Registre seu domínio .ventures hoje mesmo e leve sua próxima grande ideia para o mundo.