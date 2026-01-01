Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta

Chame a atenção com um domínio .sale

R$  246,99ECONOMIZE 91%
R$  21,99 /1º ano

Comércio eletrônico, ofertas por tempo limitado ou campanhas promocionais – um domínio .sale informa aos clientes que há uma promoção imperdível.

.sale
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

O que é um domínio .sale?

Um domínio .sale informa aos visitantes exatamente o que esperar: algo está disponível e pronto para comprar. Seja para administrar uma loja online, gerenciar promoções sazonais ou destacar produtos com desconto, esse domínio coloca suas ofertas em destaque.
É ideal para marcas que desejam ser diretas, claras e fáceis de encontrar, especialmente durante períodos de grande movimento de compras.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que registrar um domínio .sale?

Um domínio .sale gera tráfego e atenção.

  • É perfeito para promoções.
  • Cria senso de urgência com uma forte chamada para ação integrada ao seu nome de domínio.
  • Melhora o direcionamento de SEO – é relevante para usuários que buscam por vendas, descontos ou ofertas especiais.
Gere urgência com um domínio .sale – leve os clientes ao seu site rapidamente.
Faça sua venda hoje mesmo com um domínio .venda.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Informações de domínio para .sale

TLD
.sale
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

.ai

.blog

.cloud

.co

.com

.com.br

.fun

.gg

.lat

.net

.online

.org

.pro

.sbs

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

Ver mais

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.