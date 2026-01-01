O que é um domínio .sale?

Um domínio .sale informa aos visitantes exatamente o que esperar: algo está disponível e pronto para comprar. Seja para administrar uma loja online, gerenciar promoções sazonais ou destacar produtos com desconto, esse domínio coloca suas ofertas em destaque.

É ideal para marcas que desejam ser diretas, claras e fáceis de encontrar, especialmente durante períodos de grande movimento de compras.