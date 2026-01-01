Chame a atenção com um domínio .sale
R$ 246,99ECONOMIZE 91%R$ 21,99 /1º ano
Comércio eletrônico, ofertas por tempo limitado ou campanhas promocionais – um domínio .sale informa aos clientes que há uma promoção imperdível.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .sale?
Um domínio .sale informa aos visitantes exatamente o que esperar: algo está disponível e pronto para comprar. Seja para administrar uma loja online, gerenciar promoções sazonais ou destacar produtos com desconto, esse domínio coloca suas ofertas em destaque.
É ideal para marcas que desejam ser diretas, claras e fáceis de encontrar, especialmente durante períodos de grande movimento de compras.
Por que registrar um domínio .sale?
Um domínio .sale gera tráfego e atenção.
- É perfeito para promoções.
- Cria senso de urgência com uma forte chamada para ação integrada ao seu nome de domínio.
- Melhora o direcionamento de SEO – é relevante para usuários que buscam por vendas, descontos ou ofertas especiais.
Gere urgência com um domínio .sale – leve os clientes ao seu site rapidamente.
Faça sua venda hoje mesmo com um domínio .venda.
Informações de domínio para .sale
TLD
.sale
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09