O que é um domínio .glass?

Um domínio .glass é um domínio de nível superior para empresas e criadores ligados ao mundo do vidro – seja por meio de produtos físicos, trabalhos criativos ou tecnologias inovadoras. É popular entre artistas, fabricantes, especialistas em óptica e desenvolvedores de tecnologia.

Essa extensão ajuda seu domínio a se destacar, sinalizando claramente o que você faz. É uma escolha inteligente e elegante para marcas que valorizam precisão, clareza e qualidade.