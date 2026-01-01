Prepare-se para o mercado do Liechtenstein com um domínio .li.
R$ 54,99 /1º ano
Entre em um dos países mais ricos com seu domínio local .li, adequado para qualquer tipo de projeto online.
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Aumente sua visibilidade em Liechtenstein com um domínio .li.
Um domínio .li é um domínio de topo de código de país (ccTLD) para Liechtenstein, um dos menores e mais ricos países do mundo. Ao entrar em um mercado como este, o site da sua empresa precisa transmitir confiança e profissionalismo. Felizmente, um domínio .li está disponível para registro por qualquer pessoa.
Registre hoje mesmo seu próprio domínio .li e demonstre seu compromisso com Liechtenstein.
Conquiste mais clientes com um domínio .li
Investir em um domínio .li pode valer a pena – um site com essa extensão terá uma classificação mais alta em buscas locais, ajudando você a atrair mais pessoas do Liechtenstein para o seu negócio.
Como Liechtenstein possui uma excelente reputação econômica, o endereço do seu site parecerá legítimo e confiável para mais países.
Além de parecer profissional e confiável à primeira vista, um domínio .li é mais fácil de registrar do que .com ou outras extensões populares, graças à sua alta disponibilidade.