O que é um domínio .band?

Seja para divulgar shows, lançar novas músicas ou compartilhar conteúdo de bastidores, um domínio .band dá ao seu site uma identidade memorável e focada em música, que imediatamente conquista os fãs, tanto os antigos quanto os novos.

Além de compartilhar sua música, este domínio também é perfeito para páginas de venda de ingressos e até mesmo para comunidades criadas em torno de gêneros musicais, instrumentos ou artes performáticas.