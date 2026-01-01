Arrase com um domínio .band
R$ 197,99ECONOMIZE 50%R$ 98,99 /1º ano
Um domínio .band é feito para músicos, ajudando você a alcançar uma base de fãs mais ampla e a se conectar com ouvintes fiéis.
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .band?
Seja para divulgar shows, lançar novas músicas ou compartilhar conteúdo de bastidores, um domínio .band dá ao seu site uma identidade memorável e focada em música, que imediatamente conquista os fãs, tanto os antigos quanto os novos.
Além de compartilhar sua música, este domínio também é perfeito para páginas de venda de ingressos e até mesmo para comunidades criadas em torno de gêneros musicais, instrumentos ou artes performáticas.
Por que escolher um nome de domínio .band?
Um domínio .band diz ao seu público exatamente o que você representa.
- Alcance fãs atuais ou potenciais.
- Destaque-se da concorrência com um domínio único e memorável.
- Diga às pessoas quem você é instantaneamente, aumentando a probabilidade de os amantes da música clicarem.
É curto e descritivo, facilitando o compartilhamento da sua música com o mundo e permitindo que você se destaque com um som único.
Registre seu domínio .band hoje mesmo e compartilhe sua música com seus ouvintes.