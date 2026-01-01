O que é um domínio .boutique?

Um domínio .boutique é ideal para marcas pequenas, elegantes e independentes. Ele indica aos visitantes que seu site oferece algo criterioso e selecionado, não produzido em massa.

Desde lojas de comércio eletrônico até estúdios locais, é a combinação perfeita para empresas que priorizam a criatividade e o cuidado.