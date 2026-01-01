Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta

Dê destaque à sua estratégia com um domínio .marketing.

R$  263,99ECONOMIZE 88%
R$  32,99 /1º ano

Um domínio .marketing deixa sua especialização bem clara.

.marketing
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

Por que registrar um domínio .marketing?

Mostre ao mundo que seu negócio é gerar resultados.
  • Esclareça seu nicho – deixe que clientes ou parceiros em potencial saibam exatamente o que você oferece apenas com o nome do seu domínio.
  • Crie um endereço web memorável que reforce seu posicionamento e sua voz.
  • Melhore o SEO e as taxas de cliques com um domínio que corresponda ao que as pessoas estão procurando.
  • Use-o para portfólios pessoais, sites de agências, páginas de destino ou hubs de campanhas.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

O que é um domínio .marketing?

A extensão .marketing é um domínio de nível superior feito sob medida para profissionais e empresas do setor de marketing. É especialmente popular entre consultores, agências, educadores e equipes de produto focadas na construção e promoção de marcas.
Essa extensão adiciona relevância imediata ao seu nome de domínio, ajudando você a atrair o público certo e a transmitir autoridade. Seja para lançar serviços, compartilhar insights ou realizar promoções, o .marketing define o tom.
Transforme atenção em ação com um domínio que fala a sua língua. Registre seu domínio .marketing hoje mesmo e vá direto ao ponto.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Informações de domínio para .marketing

TLD
.marketing
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

.ai

.blog

.cloud

.co

.com

.com.br

.fun

.gg

.lat

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

Ver mais

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.