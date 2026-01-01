Dê destaque à sua estratégia com um domínio .marketing.
Um domínio .marketing deixa sua especialização bem clara.
Por que registrar um domínio .marketing?
Mostre ao mundo que seu negócio é gerar resultados.
- Esclareça seu nicho – deixe que clientes ou parceiros em potencial saibam exatamente o que você oferece apenas com o nome do seu domínio.
- Crie um endereço web memorável que reforce seu posicionamento e sua voz.
- Melhore o SEO e as taxas de cliques com um domínio que corresponda ao que as pessoas estão procurando.
- Use-o para portfólios pessoais, sites de agências, páginas de destino ou hubs de campanhas.
O que é um domínio .marketing?
A extensão .marketing é um domínio de nível superior feito sob medida para profissionais e empresas do setor de marketing. É especialmente popular entre consultores, agências, educadores e equipes de produto focadas na construção e promoção de marcas.
Essa extensão adiciona relevância imediata ao seu nome de domínio, ajudando você a atrair o público certo e a transmitir autoridade. Seja para lançar serviços, compartilhar insights ou realizar promoções, o .marketing define o tom.
Transforme atenção em ação com um domínio que fala a sua língua. Registre seu domínio .marketing hoje mesmo e vá direto ao ponto.
Informações de domínio para .marketing
TLD
.marketing
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09