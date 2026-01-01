O que é um domínio .marketing?

A extensão .marketing é um domínio de nível superior feito sob medida para profissionais e empresas do setor de marketing. É especialmente popular entre consultores, agências, educadores e equipes de produto focadas na construção e promoção de marcas.

Essa extensão adiciona relevância imediata ao seu nome de domínio, ajudando você a atrair o público certo e a transmitir autoridade. Seja para lançar serviços, compartilhar insights ou realizar promoções, o .marketing define o tom.

Transforme atenção em ação com um domínio que fala a sua língua. Registre seu domínio .marketing hoje mesmo e vá direto ao ponto.