Um domínio .tips é feito para blogueiros, guias ou especialistas compartilharem ideias, tutoriais ou conselhos.

Onde um ótimo conselho encontra o endereço web perfeito

As pessoas pesquisam respostas na internet todos os dias. Um domínio .tips sinaliza instantaneamente que seu site é um lugar para informações úteis e conhecimento prático. É claro e relevante, facilitando a compreensão do que seu site oferece mesmo antes de clicarem.
Receba seu público com um domínio de nível superior (TLD) que esteja alinhado com o que eles já estão procurando. Ter ".tips" na URL do seu site indica aos visitantes que eles estão prestes a entrar no lugar certo.
Um domínio .tips pode melhorar sua visibilidade nos mecanismos de busca, alinhando seu nome de domínio com o conteúdo que as pessoas procuram ativamente. Ele naturalmente apoia os esforços de SEO em torno de consultas relacionadas a ajuda, frases de instruções e palavras-chave que remetam a conselhos.
Você pode usá-lo não apenas como palavra-chave para combinar com seu nome de domínio, mas também para construir uma marca em torno dele. Um domínio .tips é curto e descritivo, o que fará com que seu público se lembre do seu site quando precisar retornar.
Construa sua identidade única centrada em conteúdo útil registrando um domínio .tips hoje mesmo. Seja para um blog pessoal, uma coleção de dicas selecionadas ou um centro de recursos profissionais, o domínio de nível superior (TLD) torna sua mensagem instantaneamente reconhecível.
