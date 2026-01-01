Expanda sua marca com um domínio .capital
R$ 455,99ECONOMIZE 93%R$ 32,99 /1º ano
Deixe seu domínio .capital gerar um grande volume de tráfego, leads e negócios.
Por que escolher um domínio .capital?
Construa um nome que transmita força, ambição e experiência financeira.
- Alcance o mercado certo – atraia investidores, clientes ou startups com um domínio focado em finanças.
- Dê ao seu site uma vantagem profissional em um mercado de investimentos competitivo.
- Reforce sua marca – associe seu URL a capital, financiamento ou serviços financeiros.
- Ideal para empresas de capital de risco, blogs de finanças, private equity ou plataformas fintech.
O que é um domínio .capital?
O domínio .capital é um domínio de nível superior criado para o setor financeiro e de investimentos. É uma excelente opção para empresas de capital de risco, grupos de private equity, consultores financeiros e marcas fintech que buscam transmitir autoridade e expertise.
Seja para lançar um site de portfólio, uma plataforma de financiamento coletivo ou uma empresa de consultoria, o domínio .capital confere clareza e credibilidade instantâneas ao seu domínio.
Mostre que você está falando sério com um domínio que transmite crescimento. Registre seu domínio .capital hoje mesmo.