O que é um domínio .capital?

O domínio .capital é um domínio de nível superior criado para o setor financeiro e de investimentos. É uma excelente opção para empresas de capital de risco, grupos de private equity, consultores financeiros e marcas fintech que buscam transmitir autoridade e expertise.

Seja para lançar um site de portfólio, uma plataforma de financiamento coletivo ou uma empresa de consultoria, o domínio .capital confere clareza e credibilidade instantâneas ao seu domínio.

Mostre que você está falando sério com um domínio que transmite crescimento. Registre seu domínio .capital hoje mesmo.