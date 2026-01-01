Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Expanda sua marca com um domínio .capital

R$  455,99ECONOMIZE 93%
R$  32,99 /1º ano

Deixe seu domínio .capital gerar um grande volume de tráfego, leads e negócios.

.capital
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

Por que escolher um domínio .capital?

Construa um nome que transmita força, ambição e experiência financeira.
  • Alcance o mercado certo – atraia investidores, clientes ou startups com um domínio focado em finanças.
  • Dê ao seu site uma vantagem profissional em um mercado de investimentos competitivo.
  • Reforce sua marca – associe seu URL a capital, financiamento ou serviços financeiros.
  • Ideal para empresas de capital de risco, blogs de finanças, private equity ou plataformas fintech.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

O que é um domínio .capital?

O domínio .capital é um domínio de nível superior criado para o setor financeiro e de investimentos. É uma excelente opção para empresas de capital de risco, grupos de private equity, consultores financeiros e marcas fintech que buscam transmitir autoridade e expertise.
Seja para lançar um site de portfólio, uma plataforma de financiamento coletivo ou uma empresa de consultoria, o domínio .capital confere clareza e credibilidade instantâneas ao seu domínio.
Mostre que você está falando sério com um domínio que transmite crescimento. Registre seu domínio .capital hoje mesmo.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

