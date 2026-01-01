Domine o mercado luxemburguês com um domínio .lu.
O que é um domínio .lu?
.lu é o domínio de código de país para Luxemburgo, uma nação multilíngue cercada pela Bélgica, França e Alemanha. Embora intimamente ligado a Luxemburgo, qualquer pessoa pode registrar e usar um domínio .lu livremente, independentemente de sua localização.
Registre hoje mesmo um domínio .lu para atingir o mercado de Luxemburgo e, gradualmente, expandir suas operações para os países europeus vizinhos.
Por que escolher um domínio .lu?
- Código do país para Luxemburgo, confiável em um mercado rico e com forte presença tecnológica
- Aberto a qualquer pessoa no mundo todo, sem necessidade de residência
- Demonstra compromisso com o ambiente de negócios de Luxemburgo
- Ideal para finanças, tecnologia e negócios internacionais na UE.