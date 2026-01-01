Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta

Domine o mercado luxemburguês com um domínio .lu.

R$  109,99ECONOMIZE 10%
R$  98,99 /1º ano

Encontre o domínio .lu perfeito e estabeleça sua presença online em Luxemburgo.

.lu
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

O que é um domínio .lu?

.lu é o domínio de código de país para Luxemburgo, uma nação multilíngue cercada pela Bélgica, França e Alemanha. Embora intimamente ligado a Luxemburgo, qualquer pessoa pode registrar e usar um domínio .lu livremente, independentemente de sua localização.
Registre hoje mesmo um domínio .lu para atingir o mercado de Luxemburgo e, gradualmente, expandir suas operações para os países europeus vizinhos.
Domínio .lu

Por que escolher um domínio .lu?

  • Código do país para Luxemburgo, confiável em um mercado rico e com forte presença tecnológica
  • Aberto a qualquer pessoa no mundo todo, sem necessidade de residência
  • Demonstra compromisso com o ambiente de negócios de Luxemburgo
  • Ideal para finanças, tecnologia e negócios internacionais na UE.
Domínio .lu

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

.ai

.blog

.cloud

.co

.com

.com.br

.fun

.gg

.lat

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

Ver mais

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.