.lu
Was ist eine .lu-Domain?

.lu ist die Länderkennung für Luxemburg, ein mehrsprachiges Land, das von Belgien, Frankreich und Deutschland umschlossen ist. Obwohl Luxemburg eng mit dem Land verbunden ist, kann jeder unabhängig vom Wohnort eine .lu-Domain registrieren und nutzen.
Registrieren Sie noch heute eine .lu-TLD, um den luxemburgischen Markt anzusprechen und gleichzeitig Ihre Geschäftstätigkeit schrittweise auf die benachbarten europäischen Länder auszudehnen.
.lu-Domäne

Warum sollte man sich für eine .lu-Domain entscheiden?

  • Ländervorwahl für Luxemburg, vertraut in einem kaufkräftigen und technologieaffinen Markt
  • Weltweit offen, kein Wohnsitz erforderlich
  • Bezeugt Engagement für den luxemburgischen Wirtschaftsstandort
  • Ideal für Finanz-, Technologie- und internationale Unternehmen in der EU.
.lu-Domäne

