Qu'est-ce qu'un domaine .lu ?

.lu est l'extension de domaine du Luxembourg, un pays multilingue entouré par la Belgique, la France et l'Allemagne. Bien qu'étroitement liée au Luxembourg, toute personne peut enregistrer et utiliser librement un domaine .lu, quel que soit son lieu de résidence.
Enregistrez dès aujourd'hui un TLD .lu pour cibler le marché luxembourgeois, tout en étendant progressivement vos activités aux pays européens voisins.
Domaine .lu

Pourquoi choisir un domaine .lu ?

  • Code pays du Luxembourg, gage de confiance sur un marché prospère et à la pointe de la technologie
  • Ouvert à tous, partout dans le monde, aucune résidence n'est requise
  • Témoigne d'un engagement envers l'environnement des affaires luxembourgeois
  • Idéal pour les entreprises des secteurs de la finance, de la technologie et les entreprises internationales au sein de l'UE.
Domaine .lu

