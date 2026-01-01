Soyez présent quand il le faut grâce à un domaine .support
29,99 €ÉCONOMISEZ 77 %6,99 € /1ère année
Idéal pour offrir une assistance technique, une aide communautaire ou un service à la clientèle.
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Pourquoi enregistrer un domaine .support ?
Transformez votre domaine en un espace de confiance pour les solutions, les conseils ou l'assistance.
- Définissez clairement les attentes : informez les utilisateurs qu’ils ont accédé à une ressource d’assistance dédiée.
- Proposez un domaine qui inspire confiance en matière de fiabilité, d’assistance et d’accessibilité.
- Facilitez l’accès aux FAQ, aux informations de contact et aux articles d’aide.
- Utilisez-le pour les portails de service client, les pages de dons, les plateformes de santé mentale, etc.
Qu'est-ce qu'un domaine .support ?
Un domaine .support est un domaine de premier niveau orienté services, idéal pour les entreprises, les associations et les communautés qui offrent aide et conseils. Il est couramment utilisé pour les bases de connaissances, les centres d'assistance, les plateformes de dons et les microsites de service client.
Que vous aidiez vos clients à résoudre des problèmes, souteniez des communautés vulnérables ou partagiez des ressources, cette extension donne à votre domaine un but, de la clarté et de la confiance – le tout en un seul mot.
Rendez votre soutien plus facile à trouver – et plus fiable.
Informations de domaine pour .support
TLD
.support
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €