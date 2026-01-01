Qu'est-ce qu'un domaine .support ?

Un domaine .support est un domaine de premier niveau orienté services, idéal pour les entreprises, les associations et les communautés qui offrent aide et conseils. Il est couramment utilisé pour les bases de connaissances, les centres d'assistance, les plateformes de dons et les microsites de service client.

Que vous aidiez vos clients à résoudre des problèmes, souteniez des communautés vulnérables ou partagiez des ressources, cette extension donne à votre domaine un but, de la clarté et de la confiance – le tout en un seul mot.

Rendez votre soutien plus facile à trouver – et plus fiable.