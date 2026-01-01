Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Faites fortune avec un domaine .money

38,99  €ÉCONOMISEZ 77 %
8,99  € /1ère année

Un nom de domaine intelligent et simple pour tout ce qui touche à la finance, à la budgétisation ou à l'investissement.

.money
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Pourquoi enregistrer un domaine .money ?

Créez une marque facile à mémoriser et impossible à mal interpréter.
  • Clarifiez votre niche : indiquez clairement à vos visiteurs que votre site est entièrement consacré à l’argent ; inutile de deviner.
  • Instaurez la confiance instantanément : utilisez un nom de domaine qui inspire confiance, professionnalisme et expertise financière.
  • Améliorez votre visibilité et l’engagement sur les moteurs de recherche grâce à une extension riche en mots-clés.
  • Idéal pour les blogs, les fintechs, les outils de gestion budgétaire, les cryptomonnaies ou les services financiers.
Le curseur de la souris pointe vers une page web affichant le texte « www », indiquant une adresse de site web.

Qu'est-ce qu'un domaine .money ?

Un domaine .money est un domaine de premier niveau dédié à la finance, conçu pour toute personne travaillant dans le secteur financier, écrivant sur des sujets financiers ou développant des outils autour de ces thématiques. Il est idéal pour les conseillers, les blogueurs spécialisés en finances personnelles, les investisseurs, les entreprises fintech et les formateurs.
Cette extension apporte de la clarté, améliore la mémorisation et renforce votre autorité, que vous lanciez un nouvel outil ou partagiez des conseils avisés pour gérer votre trésorerie.
Créez une marque qui parle d'argent – et qui soit sérieuse.
Schéma illustrant un réseau avec une serrure et une clé, symbolisant la sécurité et le contrôle d'accès dans les systèmes numériques.

Informations de domaine pour .money

TLD
.money
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €

