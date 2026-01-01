Qu'est-ce qu'un domaine .money ?

Un domaine .money est un domaine de premier niveau dédié à la finance, conçu pour toute personne travaillant dans le secteur financier, écrivant sur des sujets financiers ou développant des outils autour de ces thématiques. Il est idéal pour les conseillers, les blogueurs spécialisés en finances personnelles, les investisseurs, les entreprises fintech et les formateurs.

Cette extension apporte de la clarté, améliore la mémorisation et renforce votre autorité, que vous lanciez un nouvel outil ou partagiez des conseils avisés pour gérer votre trésorerie.

Créez une marque qui parle d'argent – et qui soit sérieuse.