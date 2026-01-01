Qu'est-ce qu'un domaine .ist ?

Le domaine .ist est une extension géolocalisée qui représente Istanbul, l'une des villes les plus dynamiques et créatives au monde. Il est idéal pour les entreprises locales, les artistes, les startups et les organisations qui souhaitent mettre en avant leur lien avec la ville.

Que vous gériez un restaurant, un projet culturel ou un portfolio personnel, un domaine .ist vous place instantanément au cœur d'Istanbul.