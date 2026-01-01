Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter

Affirmez vos origines avec un domaine .ist

19,99  € /1ère année

Que vous soyez une marque basée à Istanbul ou que vous créiez quelque chose de local, un domaine .ist confère à votre site web une identité authentique.

.ist
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Qu'est-ce qu'un domaine .ist ?

Le domaine .ist est une extension géolocalisée qui représente Istanbul, l'une des villes les plus dynamiques et créatives au monde. Il est idéal pour les entreprises locales, les artistes, les startups et les organisations qui souhaitent mettre en avant leur lien avec la ville.
Que vous gériez un restaurant, un projet culturel ou un portfolio personnel, un domaine .ist vous place instantanément au cœur d'Istanbul.
Le curseur de la souris pointe vers une page web affichant le texte « www », indiquant une adresse de site web.

Pourquoi enregistrer un domaine .ist ?

  • Idéal pour toute personne ciblant un public local ou environnant.
  • Court et percutant. Clair, géolocalisé et facile à retenir.
  • Parfait pour le tourisme, la culture et les affaires. Utilisez-le pour promouvoir des événements, vendre des services ou partager votre histoire.
Affirmez votre identité locale. Un domaine .ist associe fièrement votre marque à la culture, à l’énergie et à la réputation d’Istanbul.
Gagnez en visibilité locale avec un domaine .ist.
Schéma illustrant un réseau avec une serrure et une clé, symbolisant la sécurité et le contrôle d'accès dans les systèmes numériques.

Explorez les possibilités et choisissez le meilleur TLD pour votre site web

.ai

.art

.click

.com

.eu

.fr

.fun

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

Voir plus

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.