Conçu sur mesure pour les sociétés à responsabilité limitée, un domaine .llc donne une première impression professionnelle.
Là où votre entreprise rencontre votre marque
L'extension de domaine .llc est réservée aux sociétés à responsabilité limitée (SARL). Si votre entreprise est légalement enregistrée en tant que SARL, ce domaine prouve à vos clients et partenaires potentiels votre sérieux.
L'extension .llc de l'adresse web de votre entreprise harmonise votre identité juridique et votre présence en ligne. Elle démontre que vous n'êtes pas une simple entreprise en ligne parmi d'autres, mais une entité enregistrée, dotée d'une structure professionnelle.
Pourquoi choisir un domaine .llc ?
L'extension .llc est idéale pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) de toutes tailles, des entrepreneurs individuels aux jeunes entreprises en pleine croissance. Polyvalente et adaptée à de nombreux secteurs d'activité – conseil, technologie, commerce de détail ou immobilier –, cette extension renforce votre image professionnelle.
C’est également un excellent choix pour les entreprises opérant dans des régions où la structure de LLC est largement reconnue et jouit d’une grande confiance. Avec un domaine .llc, votre site web inspire instantanément confiance aux publics locaux et internationaux.
