Là où votre entreprise rencontre votre marque

L'extension de domaine .llc est réservée aux sociétés à responsabilité limitée (SARL). Si votre entreprise est légalement enregistrée en tant que SARL, ce domaine prouve à vos clients et partenaires potentiels votre sérieux.

L'extension .llc de l'adresse web de votre entreprise harmonise votre identité juridique et votre présence en ligne. Elle démontre que vous n'êtes pas une simple entreprise en ligne parmi d'autres, mais une entité enregistrée, dotée d'une structure professionnelle.