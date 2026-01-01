Plus qu'une simple extension de domaine, .ninja est un atout majeur.

L'extension .ninja allie intelligence et assurance. Quel que soit votre domaine d'excellence – développeur, stratège marketing, créateur de contenu de jeux vidéo ou expert en productivité – .ninja atteste de vos compétences.

Choisissez un domaine .ninja pour affirmer votre style ou celui de votre entreprise. Il est idéal pour les portfolios personnels, les services numériques, les chaînes YouTube, les formations en ligne, les outils internes, ou dès que vous souhaitez allier précision et personnalité.