Dominez la scène avec un domaine .news
35,99 €ÉCONOMISEZ 83 %5,99 € /1ère année
Un domaine .news est un gage de crédibilité qui indique à votre public qu'il peut s'attendre à des informations fiables et actualisées. Son inclusion dans l'URL de votre site renforce votre crédibilité et peut, à terme, vous permettre d'obtenir davantage de clics.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Donnez à votre site une identité visuelle qui respire l'expertise.
Le format .news est direct, identifiable et axé sur un objectif précis. Il est synonyme de pertinence et de fiabilité, ce qui contribue à instaurer immédiatement une relation de confiance avec votre public et à dynamiser l'engagement.
Avec une disponibilité supérieure à celle des domaines de premier niveau génériques (TLD) comme le .com, vous pouvez obtenir un nom de domaine qui correspond exactement à la marque ou au thème de votre publication.
Des blogs aux bulletins d'information, diffusez du contenu urgent avec .news
Les journalistes, les jeunes entreprises médiatiques et les éditeurs numériques peuvent utiliser .news pour créer une plateforme professionnelle et dédiée à la diffusion d'informations et aux commentaires en temps réel.
Les blogueurs spécialisés, les rédacteurs indépendants et les groupes de défense des droits peuvent obtenir un domaine .news pour signaler leur expertise dans leur domaine ou sur leur sujet spécifique.
Face à une concurrence féroce pour une présence en ligne optimale, le domaine .news que vous convoitez pourrait bientôt être réservé. Agissez sans tarder et sécurisez votre domaine .news idéal avant qu'il ne soit trop tard.