Renforcez votre présence locale avec un domaine .org.uk

Un domaine .org.uk est conçu pour les organisations à but non lucratif, les associations caritatives et les organisations communautaires basées au Royaume-Uni.

Que signifie un domaine .org.uk ?

Le domaine .org.uk était initialement destiné aux organisations à but non lucratif basées au Royaume-Uni. Il a rapidement acquis une réputation de crédibilité et de confiance au sein du secteur associatif.
Aujourd'hui, cette extension de domaine est accessible à tous, partout dans le monde, qui souhaitent associer leur site web au Royaume-Uni. Que vous gériez une association caritative locale, une entreprise basée au Royaume-Uni ou un blog personnel, un domaine .org.uk renforce l'autorité et la pertinence locale de votre présence en ligne.
Pourquoi utiliser un domaine .org.uk ?

Un domaine .org.uk indique que vous êtes basé au Royaume-Uni, ce qui renforce la confiance et rassure votre public quant à votre ancrage local. C'est un excellent moyen d'accroître votre crédibilité, notamment pour les organisations à but non lucratif.
L’extension .org est certes populaire dans le monde entier, mais .org.uk renforce votre crédibilité au Royaume-Uni. Cette extension régionale indique clairement votre implantation et permet aux internautes de mieux comprendre votre mission, qu’elle soit locale ou internationale.
Réclamez votre domaine .org.uk et commencez à vous connecter avec la communauté britannique.
