Que signifie un domaine .org.uk ?

Le domaine .org.uk était initialement destiné aux organisations à but non lucratif basées au Royaume-Uni. Il a rapidement acquis une réputation de crédibilité et de confiance au sein du secteur associatif.

Aujourd'hui, cette extension de domaine est accessible à tous, partout dans le monde, qui souhaitent associer leur site web au Royaume-Uni. Que vous gériez une association caritative locale, une entreprise basée au Royaume-Uni ou un blog personnel, un domaine .org.uk renforce l'autorité et la pertinence locale de votre présence en ligne.