Établissez des liens avec un nom de domaine .link

12,99  €ÉCONOMISEZ 15 %
10,99  € /1ère année

Optez pour up.link, hyper.link et bien d'autres extensions pour créer un nom de domaine .link intelligent.

.link
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Idées commerciales en ligne

Le nom de domaine .link est une excellente extension web pour connecter les gens, officialiser les partenariats en ligne, relier des sites web entre eux et développer votre audience.
Les adresses web avec le domaine .link bénéficient souvent d'une disponibilité élevée par rapport aux TLD plus populaires tels que .net, .org ou .com.
Réservez dès aujourd'hui le nom de domaine de vos rêves avec l'extension .link.
domaine .link

Pourquoi enregistrer un nom de domaine en .link ?

L'extension .link est claire, simple et utilisée par de nombreux types de sites web pour mettre en relation des personnes et des idées. Elle est notamment populaire auprès des wikis et des blogs qui contiennent de grandes quantités de données ou de nombreux liens externes.
Les noms de site web en .link sont faciles à mémoriser et particulièrement adaptés aux services d'inscription ou de confirmation de présence. Par ailleurs, l'extension .link convient parfaitement aux portails web, sites d'entreprise ou intranets.
domaine .link

FAQ sur le nom de domaine .link

Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .link.

Qu'est-ce que le domaine .link ?

Qui peut enregistrer un domaine .link ?

Les domaines .link sont-ils populaires ?

Les domaines .link sont-ils sûrs ?

Comment créer un site web en .link ?

Combien coûtent les noms de domaine en .link ?

Comment transférer mon domaine .link vers Hostinger ?

Comment renouveler un domaine .link ?

