Établissez des liens avec un nom de domaine .link
12,99 €ÉCONOMISEZ 15 %10,99 € /1ère année
Optez pour up.link, hyper.link et bien d'autres extensions pour créer un nom de domaine .link intelligent.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Idées commerciales en ligne
Le nom de domaine .link est une excellente extension web pour connecter les gens, officialiser les partenariats en ligne, relier des sites web entre eux et développer votre audience.
Les adresses web avec le domaine .link bénéficient souvent d'une disponibilité élevée par rapport aux TLD plus populaires tels que .net, .org ou .com.
Réservez dès aujourd'hui le nom de domaine de vos rêves avec l'extension .link.
Pourquoi enregistrer un nom de domaine en .link ?
L'extension .link est claire, simple et utilisée par de nombreux types de sites web pour mettre en relation des personnes et des idées. Elle est notamment populaire auprès des wikis et des blogs qui contiennent de grandes quantités de données ou de nombreux liens externes.
Les noms de site web en .link sont faciles à mémoriser et particulièrement adaptés aux services d'inscription ou de confirmation de présence. Par ailleurs, l'extension .link convient parfaitement aux portails web, sites d'entreprise ou intranets.
FAQ sur le nom de domaine .link
Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .link.