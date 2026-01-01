Affirmez votre marque avec un domaine .fitness
41,99 €ÉCONOMISEZ 86 %5,99 € /1ère année
Un domaine .fitness est idéal pour les entraîneurs, les salles de sport et les marques de bien-être qui souhaitent promouvoir leurs séances d'entraînement et leurs conseils de santé.
Montrez votre forme physique en ligne
Cette extension est idéale pour les professionnels du fitness, les applications d'entraînement, les plannings de cours, les marques de bien-être, les salles de sport et les influenceurs.
C'est également idéal pour les magasins de compléments alimentaires, les services de coaching ou les communautés en ligne qui promeuvent un mode de vie actif.
Pourquoi choisir un nom de domaine .fitness ?
Un domaine .fitness communique instantanément le sujet de votre site web. Il renforce votre crédibilité, améliore votre référencement et rend votre nom plus mémorable pour les personnes recherchant du contenu lié à la santé ou au fitness.
Cela vous donne également la possibilité d'obtenir un nom de domaine qui corresponde mieux à votre marque – surtout si la version .com est déjà prise.
Prêt à développer votre marque et votre audience ? Enregistrez votre domaine .fitness dès aujourd’hui et donnez un nouvel élan à votre présence en ligne.