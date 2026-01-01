Pourquoi enregistrer un domaine .life ?

Un domaine .life n'est pas spécifique à un secteur ou à une fonction, ce qui signifie qu'il pourrait convenir à tous types d'entreprises et d'organisations, même celles qui s'intéressent de manière vague aux questions liées à la vie.

Par exemple, les coachs en développement personnel ou en bien-être optent pour un domaine .life afin de souligner leur engagement envers l'amélioration de soi. À l'inverse, les responsables communautaires, les organisations caritatives ou les services de santé le choisissent en raison de leur impact sur la vie des autres.

Il se peut tout simplement que le nom de votre entreprise ou de votre mouvement contienne le mot « vie ». Dans ce cas, vous pouvez utiliser l’extension de domaine de premier niveau (TLD) comme une astuce de nom de domaine, par exemple thecreative.life ou living.life.