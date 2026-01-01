Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Attirez l'attention avec un domaine .photos

Un domaine conçu pour les photographes, les créateurs et les conteurs visuels.

.photos
Qu'est-ce qu'un domaine .photos ?

Un domaine .photos est conçu pour tous ceux qui partagent, présentent ou vendent des photographies en ligne. Il convient parfaitement aux portfolios personnels, aux studios professionnels, aux galeries ou aux communautés de photographes.
Des photographes de mariage aux indépendants, en passant par les enseignants et les amateurs, un domaine .photos signale votre spécialisation dès le premier clic.
Pourquoi enregistrer un nom de domaine .photos ?

Un domaine .photos vous permet de vous démarquer dans un secteur très visuel.

  • Indiquez instantanément que votre site web est axé sur la photographie ou le contenu visuel.
  • Contrairement aux domaines très demandés comme le .com, l'extension .photos vous offre de meilleures chances d'obtenir le nom de domaine de votre choix.
  • Aide les moteurs de recherche et les utilisateurs à comprendre rapidement le sujet de votre site.
Il est également flexible et s'adapte à tous vos besoins, du portfolio au studio, en passant par le blog et le e-commerce. Utilisez votre domaine .photos comme bon vous semble pour vous démarquer.
Prêt à capturer votre domaine .photos ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui et partagez votre créativité dans le monde entier.
Informations de domaine pour .photos

TLD
.photos
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €

