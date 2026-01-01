Qu'est-ce qu'un domaine .immo ?

Un domaine .immo est un domaine de premier niveau dédié à l'immobilier, conçu pour les professionnels et les entreprises du secteur. Abréviation d'« Immobilien » (le mot allemand pour immobilier), il est idéal pour les agences, les promoteurs, les plateformes et les agents immobiliers indépendants en Europe et dans le monde entier.

Que vous travailliez sur les marchés résidentiel, commercial ou locatif, l'extension .immo associe instantanément votre nom de domaine à votre secteur d'activité, vous aidant ainsi à attirer un trafic plus qualifié et à vous démarquer dans un environnement concurrentiel.

Vous souhaitez développer votre marque immobilière ? Réservez votre domaine .immo dès aujourd’hui et transformez chaque visite en une nouvelle opportunité.