यदि आप रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं, तो .immo डोमेन आपके फोकस को तुरंत स्पष्ट कर देता है।

.immo
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें

.immo डोमेन क्यों चुनें?

अपने रियल एस्टेट ब्रांड को ढूंढना, उस पर भरोसा करना और उसे याद रखना आसान बनाएं।
  • खरीदारों, किराएदारों और निवेशकों को URL से ही यह दिखाएँ कि आपकी साइट रियल एस्टेट से संबंधित है।
  • प्रासंगिक, यादगार और स्थानीय रूप से अनुकूल डोमेन का उपयोग करके खोज दृश्यता में सुधार करें।
  • उद्योग-विशिष्ट डोमेन का उपयोग करके ग्राहकों के साथ विश्वास बनाएँ, जो विश्वसनीयता प्रदान करता है।
  • इसका उपयोग एजेंसी साइटों, संपत्ति सूचियों, लैंडिंग पृष्ठों या लीड जनरेशन अभियानों के लिए करें।
माउस कर्सर एक वेब पेज पर इंगित करता है जिस पर "www" लिखा होता है, जो वेबसाइट का पता दर्शाता है।

.immo डोमेन क्या है?

.immo डोमेन एक रियल एस्टेट-केंद्रित टॉप-लेवल डोमेन है जिसे प्रॉपर्टी मार्केट में पेशेवरों और व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह "इमोबिलियन" (रियल एस्टेट के लिए जर्मन शब्द) का संक्षिप्त रूप है और यूरोप और उससे बाहर की एजेंसियों, डेवलपर्स, प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र एजेंटों के लिए आदर्श है।
चाहे आप आवासीय, वाणिज्यिक या किराये के बाजारों में काम कर रहे हों, .immo एक्सटेंशन आपके डोमेन नाम को तुरंत आपके उद्योग से जोड़ता है - जिससे आपको अधिक योग्य ट्रैफ़िक आकर्षित करने और प्रतिस्पर्धी माहौल में अलग दिखने में मदद मिलती है।
क्या आप अपने रियल एस्टेट ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं? आज ही अपना .immo डोमेन सुरक्षित करें और हर ग्राहक को एक नए अवसर में बदलें।
यह आरेख एक नेटवर्क को दर्शाता है जिसमें ताला और चाबी लगी हुई है, जो डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का प्रतीक है।

