Hostinger पर, .cc डोमेन नाम की कीमत ₹959.00 है। शुरुआती रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल की कीमतें एक ही हैं।

.cc डोमेन एक्सटेंशन रजिस्टर करना आसान है। बस इन चरणों का पालन करें:

1. सर्च बार में .cc डोमेन एक्सटेंशन के साथ वेबसाइट का नाम दर्ज करके उसकी उपलब्धता जांचें।

2. मनचाहा डोमेन नाम कार्ट में जोड़ें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें।

3. रजिस्ट्रेशन विवरण भरें।

4. ईमेल के माध्यम से जानकारी सत्यापित करें।

5. अब डोमेन नाम आपका है!

Hostinger आपको हर समय सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रेशन और डोमेन गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करता है।

इसके अलावा, किसी भी संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए मुफ्त SSL प्रमाणपत्र प्राप्त करें।