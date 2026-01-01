New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
.cc डोमेन के साथ एक अद्वितीय वेबसाइट नाम बनाएं

₹  959.00 /पहला वर्ष

.cc डोमेन एक्सटेंशन सभी प्रकार की वेबसाइटों के लिए उपयुक्त है। यह संक्षिप्त, आकर्षक और टाइप करने में आसान है।

.cc
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.cc डोमेन क्या होता है?

मूल रूप से कोकोस द्वीप समूह के कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन के रूप में नामित, .cc TLD का दायरा काफी बढ़ गया है। संक्षिप्त और विशिष्ट होने के कारण, .cc व्यक्तिगत और व्यावसायिक वेबसाइटों के लिए .com का एक लोकप्रिय विकल्प है - ब्लॉग, पोर्टफोलियो, मार्केटिंग एजेंसियों से लेकर व्यावसायिक साइटों तक।
.cc डोमेन

.cc डोमेन क्यों चुनें?

  • कोकोस (कीलिंग) द्वीप समूह का आधिकारिक ccTLD, अब विश्व स्तर पर उपयोग किया जाता है
  • सभी के लिए खुला, कोई प्रतिबंध नहीं
  • संक्षिप्त, सरल और याद रखने में आसान
  • स्टार्टअप, चर्च और रचनात्मक ब्रांडिंग परियोजनाओं में लोकप्रिय
  • उच्च उपलब्धता के साथ .com का एक बेहतरीन विकल्प
.cc डोमेन

.cc डोमेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

.cc डोमेन नामों के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें

.cc डोमेन क्या होता है?

.cc डोमेन एक्सटेंशन कौन पंजीकृत कर सकता है?

क्या .cc डोमेन सुरक्षित हैं?

.cc डोमेन नाम की कीमत कितनी होती है?

