.lgbt डोमेन क्या है?

.lgbt डोमेन समलैंगिक, गे, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज़ और दृश्यता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह उन व्यक्तियों, संगठनों और व्यवसायों के लिए एक सार्थक वेब पता है जो समर्थन दिखाना चाहते हैं, सुरक्षित स्थान बनाना चाहते हैं या समावेशी पहल को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

चाहे आप किसी भी प्रकार की वकालत को बढ़ावा दे रहे हों, कहानियां साझा कर रहे हों, या लोगों से जुड़ने के लिए एक मंच बना रहे हों, .lgbt आपके साइट को एक सार्थक नाम देता है।