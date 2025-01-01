.ag डोमेन क्या है?

.ag कैरेबियन सागर में स्थित जुड़वां द्वीप राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा का आधिकारिक कंट्री कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) है। पिछले कुछ वर्षों में, यह एक्सटेंशन जर्मन भाषी व्यवसायों के बीच लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि जर्मन भाषा में "AG" का सीधा सा अर्थ है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी।

“AG” शब्द कृषि को भी दर्शाता है, इसलिए .ag डोमेन ताजी सब्जियां, फल और डेयरी उत्पाद बेचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। अपना .ag डोमेन अभी सुरक्षित करें और इसके विविध उपयोगों का लाभ उठाना शुरू करें!