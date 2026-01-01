.am डोमेन के साथ रचनात्मक बनें

हालांकि .am आर्मेनिया का आधिकारिक डोमेन लिमिट है, फिर भी यह राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना किसी के भी लिए खुला है। इसलिए, यह रचनात्मक डोमेन हैकिंग के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि instagr.am, computerprogr.am और buybefore12.am।

प्रसारण में ‘एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन’ का संक्षिप्त रूप, .am रेडियो स्टेशनों, पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग प्रदाताओं के लिए भी एक आदर्श एक्सटेंशन है। .am के साथ, आपके आगंतुक तुरंत जान जाएंगे कि आपकी साइट ऑडियो-आधारित सामग्री प्रदान करती है।