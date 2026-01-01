New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
₹  4,189.0087% की बचत
₹  529.00 /पहला वर्ष

.marketing डोमेन आपकी विशेषज्ञता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

.marketing
.marketing डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?

दुनिया को दिखाओ कि तुम परिणाम हासिल करने के व्यवसाय में हो।
  • अपनी विशिष्ट पहचान स्पष्ट करें – संभावित ग्राहकों या भागीदारों को केवल अपने डोमेन नाम से ही यह बताएं कि आप क्या पेशकश करते हैं।
  • एक यादगार वेब पता बनाएं जो आपकी स्थिति और शैली को दर्शाता हो।
  • ऐसे डोमेन का उपयोग करके एसईओ और क्लिक-थ्रू दरें बढ़ाएं जो लोगों की खोज से मेल खाते हों।
  • इसका उपयोग व्यक्तिगत पोर्टफोलियो, एजेंसी साइटों, लैंडिंग पृष्ठों या अभियान केंद्रों के लिए करें।
.marketing डोमेन क्या है?

.marketing एक्सटेंशन मार्केटिंग उद्योग में पेशेवरों और व्यवसायों के लिए तैयार किया गया एक शीर्ष-स्तरीय डोमेन है। यह विशेष रूप से ब्रांड बनाने और बढ़ावा देने पर केंद्रित सलाहकारों, एजेंसियों, शिक्षकों और उत्पाद टीमों के बीच लोकप्रिय है।
यह एक्सटेंशन आपके डोमेन नाम को तुरंत प्रासंगिक बना देता है – सही दर्शकों को आकर्षित करने और विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद करता है। चाहे आप सेवाएं लॉन्च कर रहे हों, जानकारी साझा कर रहे हों या प्रचार अभियान चला रहे हों, .marketing एक सटीक माहौल तैयार करता है।
एक ऐसे डोमेन के साथ ध्यान आकर्षित करें जो आपकी भाषा को समझता हो और उसे कार्रवाई में बदलें। आज ही अपना .marketing डोमेन रजिस्टर करें और सीधे मुद्दे पर आएं।
.marketing के लिए डोमेन जानकारी

टीएलडी
.marketing
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44

