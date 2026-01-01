New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
.camp डोमेन के साथ अपनी खुद की जगह बनाएं

₹  6,289.0093% की बचत
₹  439.00 /पहला वर्ष

रिट्रीट, आउटडोर एडवेंचर, बूटकैंप या क्रिएटिव हब के लिए बिल्कुल उपयुक्त।

.camp
.camp डोमेन क्या है?

.camp डोमेन का मतलब है इकट्ठा होना, सीखना और खोज करना। चाहे वह समर कैंप हो, फिटनेस बूटकैंप हो, तकनीकी कार्यशालाएं हों या रचनात्मक रेसिडेंसी हों।
यह उन व्यवसायों, समुदायों या आयोजनों के लिए एकदम उपयुक्त है जो कुछ आकर्षक और व्यावहारिक गतिविधि का निर्माण करना चाहते हैं।
माउस कर्सर एक वेब पेज पर इंगित करता है जिस पर "www" लिखा होता है, जो वेबसाइट का पता दर्शाता है।

.camp डोमेन क्यों रजिस्टर करें?

  • यह आपके ब्रांड को यादगार बनाता है – यह .com या .org जैसे सामान्य डोमेन का एक नया विकल्प है।
  • यह विशिष्ट दर्शकों के लिए आदर्श है, जिससे आप समान लक्ष्यों वाले समुदाय के लिए अपने संदेश को अनुकूलित कर सकते हैं।
  • यह सिर्फ टेंट लगाने तक ही सीमित नहीं है। इसका उपयोग कोडिंग बूटकैंप, कला रिट्रीट या वर्चुअल इवेंट्स के लिए भी किया जा सकता है।
सही डोमेन का उपयोग करके अपने इवेंट्स को बनाएं और उनका विस्तार करें।
अपना .camp डोमेन प्राप्त करें और खोज के लिए एक स्थान बनाएं।
यह आरेख एक नेटवर्क को दर्शाता है जिसमें ताला और चाबी लगी हुई है, जो डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का प्रतीक है।

