.blog डोमेन क्या होता है?

.blog डोमेन नाम एक्सटेंशन (टॉप-लेवल डोमेन) ब्लॉगर्स के बीच काफी प्रचलित है। इसका उपयोग समर्पित ब्लॉग वाली वेबसाइटों द्वारा वेबसाइट आगंतुकों को यह बताने के लिए किया जाता है कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए। हाल ही में, कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से नए ग्राहकों को बनाए रखने के लिए ब्लॉगिंग का उपयोग करना एक आम व्यावसायिक प्रथा बन गई है। हालांकि 2000 के दशक से व्यक्तिगत ब्लॉगों में गिरावट आई है, व्यावसायिक ब्लॉग बढ़ रहे हैं और .blog डोमेन नाम की लोकप्रियता में पुनरुत्थान ला रहे हैं।