Follow these steps to get your .at website registered today:

1. Head to the top of this page, add the domain name ending with .at into the search bar, and we’ll show if it is available.

2. Choose the domain name you like and complete the purchasing process.

3. You’ll be guided through the next steps of finalizing your .at domain registration.

4. Once all that is done, we’ll send you an email to verify your ownership of your new .at domain.

After registration is complete, the new .at domain name will officially be yours. Through the Domains dashboard on hPanel, you’ll be able to manage your .at domain names, update your contact information, check on your domain security, or access data related to your registrations.

If you already purchased a .at domain from a different registrar but want to transfer to Hostinger for easier domain management, our domain transfer service will sort you out.

Simply send us a transfer request, and we’ll take care of the rest for you.