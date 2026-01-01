.at is het landcode-topniveaudomein (ccTLD) voor Oostenrijk. Het wordt beheerd door nic.aten zorgt ervoor dat het wereldwijd slechts eenmaal uniek wordt geregistreerd.

Er zijn een paar redenen waarom een .at-domeinnaam een goede keuze is voor Oostenrijkse bedrijven. De gemiddelde Oostenrijkse klant is bekend met het .at-domein en zal waarschijnlijk de voorkeur geven aan bedrijven met deze extensie in hun websitenaam.

Een ander groot voordeel is dat een Oostenrijks domein doorgaans beter scoort in de lokale zoekresultaten. Het zorgt ervoor dat je marketingstrategie efficiënter is als je je op een Oostenrijks publiek richt.

Maar ook merken die eindigen op 'at' kunnen deze extensie gebruiken om onvergetelijke en unieke websiteadressen te creëren.