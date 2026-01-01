.at domein

Kom in contact met klanten in Oostenrijk of creëer een uniek online merk met een .at-domein.

Een Oostenrijks domein of de perfecte domeinhack

De .at-domeinnaam is de perfecte domeinextensie als jouw bedrijfsnaam de letters 'at' bevat. Verkort je domeinnaam en verken mogelijkheden zoals arrive.at of many.at.
Je kunt de .at-extensie ook kopen om je producten op de Oostenrijkse markt te verkopen. Websites met een .at-domein profiteren van een SEO-voordeel doordat ze in de lokale online zoekresultaten verschijnen.
Waarom zou ik een .at-domein registreren?

.at-domeinen zijn erg populair in Oostenrijk, omdat ze ervoor zorgen dat een merk er lokaal en relevant uitziet voor de Oostenrijkse online consument.
.at-domein FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .at-domeinnamen.

Wat is het .at-domein?

Wie kan een .at-domeinnaam kopen?

Hoeveel kost een .at-domeinnaam?

Hoe kan ik mijn .at-domeinnaam registreren bij Hostinger?

