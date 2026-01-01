Volg deze stappen om een .pro-domein te registreren:

1. Gebruik onze domein checker hierboven en typ je gewenste .pro-domeinnaam in om de beschikbaarheid te controleren.

2. Klik op 'Toevoegen aan winkelwagen' om het winkelwagen scherm te bekijken.

3. Kies de gewenste registratieperiode.

4. Maak een account aan met je e-mailadres of log in via je sociale media-accounts.

5. Selecteer je betaalmethode.

Als trotse, door ICANN geaccrediteerde registrar bieden we niet alleen domeinregistratie, maar ook extra gegevensbeveiliging en 24/7 toegang tot ons vriendelijke klantensuccesteam.

Je krijgt onbeperkt gratis SSL wanneer je een hostingplan bij Hostinger afsluit – de ideale keuze voor website-eigenaren die een hostingpartij zoeken die SSL/TLS-certificaten levert zonder extra kosten.

Kies simpelweg voor Premium of Business Shared Hosting, of een van onze WordPress- of Cloud Hosting plannen.