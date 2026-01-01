Suivez ces étapes pour enregistrer un nom de domaine en .pro :

1. Remontez en haut de la page jusqu'à notre vérificateur de nom de domaine et saisissez le nom de domaine .pro souhaité pour vérifier sa disponibilité.

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter au panier » pour afficher le récapitulatif de votre commande.

3. Choisissez la durée d'enregistrement du nom de domaine.

4. Créez un compte en indiquant votre adresse email ou connectez-vous via un compte de réseau social.

5. Sélectionnez votre moyen de paiement.

En tant que registraire accrédité par l'ICANN, Hostinger vous garantit un enregistrement sécurisé, une protection renforcée de vos données et l'assistance de notre équipe de support client disponible 24 h/24 et 7 j/7.

En plus, tous nos plans d'hébergement incluent des certificats SSL illimités gratuits, pour sécuriser votre site sans frais supplémentaires.

Il vous suffit de choisir un hébergement mutualisé Premium ou Business, ou l'un de nos plans d'hébergement WordPress ou Cloud.