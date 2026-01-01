Donnez un coup de main – au sens propre du terme

L'extension .help est idéale pour toute personne offrant des conseils ou une assistance, notamment les plateformes de service client, les blogs de tutoriels, les bases de connaissances, les organisations caritatives et les communautés en ligne.

Il est également parfaitement adapté à la documentation produit, aux plateformes éducatives et aux entreprises qui souhaitent un espace dédié aux FAQ ou au dépannage.