Reiche eine helfende Hand – im wahrsten Sinne des Wortes.

Die .help-Erweiterung eignet sich ideal für alle, die Anleitungen oder Unterstützung anbieten – darunter Kundenservice-Zentren, Anleitungsblogs, Wissensdatenbanken, Wohltätigkeitsorganisationen und Online-Communities.

Es eignet sich auch hervorragend für Produktdokumentationen, Bildungsplattformen und Unternehmen, die einen eigenen Bereich für FAQs oder Fehlerbehebung benötigen.