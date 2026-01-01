Starten Sie etwas Wagemutiges mit einer .ventures-Domain
64,99 €82 % SPAREN11,99 € /im 1. Jahr
Eine .ventures-Domain ist für Startups, Investoren und Innovatoren gedacht, um Projekte zu bewerben, Geschäftsideen auszutauschen oder unternehmerische Werdegänge online zu präsentieren.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Warum sollte man sich für eine .ventures-Domain entscheiden?
Positionieren Sie Ihre Website als Raum für Wachstum, Innovation und zukunftsorientiertes Denken.
- Schildern Sie, dass Ihre Website ein aktives, zukunftsorientiertes Unternehmen repräsentiert.
- Überzeugen Sie Investoren, Partner oder Kunden mit einer Domain, die Vertrauen schafft.
- Heben Sie sich von der Konkurrenz ab – nutzen Sie eine einzigartige Domain-Endung, die die Identität Ihres Startups oder Unternehmens stärkt.
- Ideal für Fonds, Inkubatoren, SaaS-Launches oder Nebenprojekte in der Frühphase.
Was ist eine .ventures-Domain?
Eine .ventures-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für unternehmerische Aktivitäten entwickelt wurde. Sie wird häufig von Startups, Investmentfirmen, Acceleratoren und Innovatoren genutzt, die etwas Neues oder Experimentelles auf den Markt bringen.
Ob Sie ein Unternehmen gründen, Kapital beschaffen oder neue Ideen präsentieren möchten – diese Erweiterung hilft Ihnen, Ihre Absichten, Ihre Energie und Ihre Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Sie signalisiert Ihren Besuchern, dass sie sich in einem dynamischen Umfeld befinden.
Starten Sie durch mit einer Domain, die für Innovation steht. Registrieren Sie noch heute Ihre .ventures-Domain und präsentieren Sie der Welt Ihre nächste große Idee.