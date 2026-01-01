Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Stärken Sie Ihre Marke mit einer .dog-Domain.

69,99  €94 % SPAREN
3,99  € /im 1. Jahr

Sichern Sie sich eine Webadresse, die Ihre Liebe zu Hunden widerspiegelt. Einfache Registrierung, sofort wiedererkennbar.

.dog
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .dog-Domain?

Eine .dog-Domain ist speziell für alle gedacht, die eine Leidenschaft für Hunde haben.
Egal, ob Sie ein Haustiergeschäft betreiben, einen Blog starten oder die Abenteuer Ihres Hundes teilen, eine .dog-Domain verbindet Ihre Website sofort mit der Online-Hundewelt.
Warum sollte man eine .dog-Domain verwenden?

Eine .dog-Domain signalisiert Ihre Verbundenheit mit der Hundeliebhaber-Community. Wenn Sie in der Heimtierbranche tätig sind – beispielsweise als Hundefriseur, Hundetrainer, im Tierhandel oder als Tierarzt –, vermittelt eine .dog-Domain auf den ersten Blick Ihren Schwerpunkt.
Die Domainendung .dog macht Ihre Dienstleistungen für Hundeliebhaber besser auffindbar und attraktiver. Außerdem erhöht sie Ihre Chancen, sich Ihren Wunschnamen zu sichern. Im Vergleich zu generischen Endungen wie .com oder .net ist .dog unverwechselbar, einprägsam und ideal, um sich in einem Nischenmarkt zu profilieren.
Haben Sie die perfekte .dog-Domain im Sinn? Sichern Sie sie sich noch heute, bevor es jemand anderes tut.
