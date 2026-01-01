Hostinger-Vorlagen
Entdecken Sie unsere Sammlung sofort einsatzbereiter Vorlagen für Websites, Apps und Newsletter – einfach anzupassen und zu veröffentlichen.
Hostinger-Vorlagen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was sind Hostinger-Vorlagen?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Welche Arten von Vorlagen stehen zur Verfügung?
Aktuell bieten wir sofort einsatzbereite Vorlagen für Websites, Web-Apps und Newsletter an. Egal, ob Sie eine Unternehmenswebsite, einen Online-Shop oder ein Portfolio erstellen, eine Webanwendung für private oder geschäftliche Zwecke entwickeln oder E-Mail-Kampagnen erstellen – Sie finden professionell gestaltete Vorlagen, die auf verschiedene Branchen und Ziele zugeschnitten sind.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um diese Vorlagen zu verwenden?
Nein. Alle Vorlagen sind mit einem intuitiven Editor vollständig anpassbar, sodass Sie Layouts, Farben, Texte und Bilder ohne Programmierkenntnisse ändern können.
Kann ich die Vorlagen an meine Marke anpassen?
Ja. Sie können Schriftarten, Farben, Bilder und Inhalte ganz einfach an Ihre Markenidentität anpassen. Vorlagen bieten einen Ausgangspunkt, aber Sie haben die volle Kontrolle über das endgültige Design.
Kann ich nach der Veröffentlichung meines Projekts weitere Seiten hinzufügen oder es bearbeiten?
Ja, Sie können Ihrer Vorlage neue Seiten und Abschnitte hinzufügen und Ihr Projekt auch nach der Veröffentlichung weiter bearbeiten. So können Sie Ihre Website oder Web-App mit dem Wachstum Ihres Unternehmens skalieren und weiterentwickeln.
Kann man die Hostinger-Vorlagen kostenlos testen?
Ja! Sie können kostenlos mit Ihrer bevorzugten Vorlage loslegen. Wenn Sie Ihr Projekt jedoch online veröffentlichen möchten, müssen Sie auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden.